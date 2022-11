Zaccagni, rendimento da top: i dati non mentono

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, è stato autore di una grande prima parte di stagione: i dati statistici non mentono

Uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione della Lazio è stato senza dubbio Mattia Zaccagni. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, i numeri non mentono: sono già 5 gol e 3 assist in 13 presenze.

Soprattutto l’ex Verona guida una particolare classifica, quella dei falli subiti in Serie A: ben 44, un dato nel quale non è stato superato neanche la sua assenza per il problema al polpaccio. Zaccagni ora sogna un 2023 da protagonista: rimasto a Formello per recuperare dal problema fisico riscontrato prima della gara contro la Juventus e per stare vicino al figlio Thiago, Mattia non ha alcuna intenzione di fermarsi.