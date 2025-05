Zaccagni Lazio, ad Empoli alla ricerca di un riscatto: l’ala biancoceleste in bianco dallo scorso 2 marzo

Zaccagni Lazio, il capitano dei capitolini vuole tornare al gol già nell’immediata sfida di Serie A ad Empoli: le ultime sul giocatore

Zaccagni Lazio. Uno dei giocatori più importanti per questa Lazio e per il futuro del club è certamente il capitano Mattia Zaccagni. L’attaccante è infatti noto per la sua prestanza e qualità costante in zona gol ma, negli ultimi due mesi, risulta avere le polveri bagnate.

A dimostrarlo è il fatto che non riesce a segnare da 2 mesi. L’ultima rete dell’aquilotto risale infatti al 2 marzo, ed ora nel mirino c’è l’Empoli. Sarà forse il match contro i toscani a permettere ad uno degli uomini chiave di questa squadra di redimersi da un finale di stagione sottotono? Staremo a vedere.