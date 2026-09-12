Hanno Detto
Zaccagni: «Brucia perché sei 2-0. Ce lo siamo detti che con la spinta dei tifosi forse il gol non l’avremmo preso»
Zaccagni al termine di Lazio Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN ed ha commentato il match dell’Olimpico
Nel post partita di Lazio-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mattia Zaccagni per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:
UN RISULTATO CHE BRUCIA «Abbiamo visto due partite differenti nei due tempi. Nel primo tempo li abbiamo schiacciati e avremmo potuto anche chiuderla la partita. Nel secondo ci siamo abbassati perché forse avevamo dato anche troppo. Brucia perché sei 2-0 e potevamo anche portarla a casa».
L’ASSENZA DEI TIFOSI «Ce lo siamo detti subito che forse se avevamo quella spinta in più dei tifosi forse il gol nella difficoltà non la subivamo. Però non attacchiamoci a queste cose, avremmo potuto comunque fare di più».
LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO
GATTUSO «Una persona di cuore che crea le giuste condizioni per far bene».
News
Ex Lazio, dove sono finiti? Tutte le nuove destinazioni dopo l’addio alla Capitale
Ex Lazio, vi riportiamo il quadro dei giocatori che nel corso dell’ultima estate hanno scelto di lasciare la Capitale per...
Risultati Serie A 2026/27, 4a giornata: i risultati delle partite odierne
Risultati Serie A 2026/27, il programma completo della 4a giornata di campionato. La partita della Lazio di Gennaro Gattuso e...
Lazio Milan 2-2: finisce in parità all’Olimpico, non basta un primo tempo stratosferico
Lazio Milan: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui...