Zaccagni: «Brucia perché sei 2-0. Ce lo siamo detti che con la spinta dei tifosi forse il gol non l’avremmo preso»

Zaccagni al termine di Lazio Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN ed ha commentato il match dell’Olimpico

Nel post partita di Lazio-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mattia Zaccagni per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:

UN RISULTATO CHE BRUCIA «Abbiamo visto due partite differenti nei due tempi. Nel primo tempo li abbiamo schiacciati e avremmo potuto anche chiuderla la partita. Nel secondo ci siamo abbassati perché forse avevamo dato anche troppo. Brucia perché sei 2-0 e potevamo anche portarla a casa».

L’ASSENZA DEI TIFOSI «Ce lo siamo detti subito che forse se avevamo quella spinta in più dei tifosi forse il gol nella difficoltà non la subivamo. Però non attacchiamoci a queste cose, avremmo potuto comunque fare di più».

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