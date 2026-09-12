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Pagelle Lazio Milan, ottimo Mandas. Primo tempo super per tanti. Pinamonti e Gudmundsson non incidono – VOTI e COMMENTO
Pagelle Lazio Milan, questi i voti degli undici calciatori biancocelesti presenti in campo oggi contro i rossoneri
Difficile giudicare una partita dai due volti come questa. Un primo tempo praticamente perfetto e una ripresa in grande difficoltà. Questi i voti dei calciatori biancocelesti:
MANDAS 7 – Fa partire l’azione dell’1-0. Bravo sulle uscite, puntuale nelle parate. Non può nulla sui gol di Moreira.
FLORIANI 6 – Nei primi 45 minuti di gioco ara la fascia destra perfettamente, poi Moreira lo mette in difficoltà. Dall’84’ LAZZARI SV
SUTALO 6 – Coraggioso anche palla al piede nel primo tempo, dimostra buona tecnica. Ripresa in affanno. Dall’84’ LEITE SV
PROVSTGAARD 6 – Nessuna nota stonata in particolare, partita che si può riassumere come quella del compagno di reparto.
NUNO TAVARES 6,5 – Dominante nel primo tempo, entra su entrambi i gol, poi la stanchezza si fa sentire.
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FRATTESI 6,5 – Doppia fase perfetta nei primi 45 minuti di gioco. Dimostra di essere un centrocampista potenzialmente totale.
BELAHYANE 6,5 – Un primo tempo da 10, poi anche per lui si fa sentire la stanchezza.
TAYLOR 6 – Primo tempo ottimo, contribuisce al gol di Noslin. Come tutta la Lazio cala nel secondo. Dal 75′ GUDMUNDSSON 5,5 – Entra e non riesce a dare quel qualcosa in più che ci aspettava, era anche un momento difficile.
CANCELLIERI 6,5 – Puntualissimo nell’inserimento che sblocca il match. Dal 59′ ISAKSEN 6 – Entra in un momento complicato, prova ad aiutare la squadra ma ci riesce poco.
NOSLIN 6,5 – Spreca una grossa chance nei primi minuti, poi si riscatta con coraggio sul 2-0. Dal 59′ PINAMONTI 5,5 – Cercato poco, ma lui stesso non si fa vedere tantissimo. Quei pochissimi palloni che ha no riesce a sfruttarli.
ZACCAGNI 6,5 – Secondo assist di fila, resta sul pezzo per tutta la gara.
GATTUSO 6,5 – Per un primo tempo alle stelle, c’è un secondo di crisi. Preparata perfettamente, forse senza pensare alle contromosse del secondo tempo.
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