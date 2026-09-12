Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte dei due allenatori Gattuso e Amorim

Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026/2027

Ci siamo quasi! Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Milan di Ruben Amorim. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara della 4a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le scelte:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Pinamonti, Isaksen, Gudmundsson. Allenatore: Gennaro Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

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