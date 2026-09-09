Frattesi era vicino alla Juventus prima di arrivare alla Lazio: la trattativa per l’ex Inter

Frattesi è stato vicino alla Juventus prima dell’affondo biancoceleste: il retroscena di calciomercato legato al centrocampista

Davide Frattesi si sta confermando il colpo più riuscito del mercato estivo della Lazio. Il centrocampista ha avuto un impatto immediato nel nuovo progetto biancoceleste, diventando fin dalle prime giornate uno dei riferimenti della squadra.

Tre gol nelle prime tre partite di campionato raccontano bene quanto il nuovo numero 16 abbia saputo inserirsi rapidamente nel contesto capitolino, incidendo subito con reti pesanti e con una presenza costante negli ultimi metri e durante il corso di questi primi 180 minuti di Serie A.

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Anche la Juventus si era mossa in estate

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su YouTube, prima dell’arrivo alla Lazio anche la Juventus aveva mostrato interesse. Il club bianconero avrebbe sondato la situazione con l’Inter, valutando la possibilità di inserirsi nella corsa al centrocampista. A muoversi sarebbe stato in prima persona il direttore sportivo Giovanni Carnevali, ma l’operazione non avrebbe poi trovato l’accelerazione decisiva.

RETROSCENA JUVENTUS – «La Juventus aveva sondato il terreno con l’Inter per Frattesi, ma Spalletti non era convinto fino in fondo dell’investimento».

SCELTA LAZIO – «La Lazio è andata decisa sul calciatore, prospettandogli un ruolo da leader che il nuovo numero 16 biancoceleste si è subito cucito addosso».

Frattesi e la partenza da protagonista

Il rendimento delle prime settimane sta dando ragione alla scelta della società biancoceleste. Frattesi non si è limitato a inserirsi: ha già preso in mano momenti importanti delle partite, mostrando una continuità realizzativa che lo pone tra gli acquisti più incisivi dell’intera Serie A (tre gol in tre partite che sono valsi 9 punti totali!).

Il retroscena sulla Juventus rende ancora più interessante il suo percorso: i bianconeri avevano valutato il colpo, ma è stata la Lazio a credere davvero in lui e a costruirgli intorno un ruolo da protagonista.