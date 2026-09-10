Intreccio Icardi: le pretendenti non mancano, ma la Lazio è una soluzione plausibile

Tentazione Lazio per Mauro Icardi: il ritorno in Italia non è più un’ipotesi remota! Cosa filtra in merito

Il capitolo legato agli svincolati continua a tenere banco negli uffici della Lazio, dove la dirigenza ha a lungo tentato di piazzare il colpo a effetto per rinforzare il reparto offensivo. Come vi avevamo anticipato noi di LazioNews24, il club biancoceleste aveva provato a convincere concretamente Mauro Icardi mettendo sul tavolo una proposta economica ben definita! Nello specifico, al centravanti era arrivata un’offerta di contratto annuale, impreziosita da un’opzione di rinnovo per un’altra stagione legata a determinate condizioni di rendimento sia del giocatore sia della squadra.

La cifra complessiva che l’attaccante avrebbe percepito si aggirava tra i 2 e i 2.5 milioni di euro, bonus compresi. Il corteggiamento serrato è andato avanti per tutte le ultime due settimane della sessione estiva di trattative e anche nei giorni immediatamente successivi, alimentato da contatti fitti e costanti tra l’agente del calciatore e il Direttore sportivo biancoceleste.

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Le parole dell’agente sulla trattativa di mercato e l’ipotesi Lazio

Interpellato di recente in merito alle indiscrezioni che lo vedevano vicino al club capitolino, l’entourage dell’attaccante ha voluto fare chiarezza sulle reali motivazioni che hanno frenato la fumata bianca, rilasciando dichiarazioni che fotografano fedelmente la situazione attuale del loro assistito: «Ci siamo riservati la possibilità di aspettare un attimino, di riflettere sul progetto migliore. Poi continuo a ripetere non è un progetto economico, ma anche una scelta di vita, comunque Mauro ha una famiglia. Poi i soldi piacciono a tutti, però non è non è una cosa prioritaria per noi. È più il progetto tecnico e la possibilità di di fermarsi in un posto due o tre anni. C’è stata la possibilità di tornare in Italia, alla Lazio, lo sapete, perché è stato molto carino Fabiani. Però in questo momento, ripeto, ci siamo detti aspettiamo un attimo, fermiamoci». Parole chiare che confermano come il fattore temporale e la ricerca di stabilità contrattuale abbiano prevalso nell’immediato, pur lasciando aperta una porta per il futuro.

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Le prospettive future di Mauro Icardi e l’opzione Lazio sempre aperta

Nonostante sul centravanti argentino continuino a registrare forti interessi e ricche proposte economiche provenienti sia dalla Turchia che dall’Arabia Saudita, la Lazio rimane una soluzione assolutamente plausibile e concreta per il prosieguo della sua carriera. Il giocatore non esclude affatto un ritorno nel campionato di Serie A, prendendolo in considerazione al pari di altre destinazioni estere. Il tempo però stringe inesorabilmente, il torneo è già iniziato e procede a ritmi serrati, col rischio concreto per il bomber di rimanere senza squadra se non si troverà una quadratura in tempi brevi. Ecco perché l’opzione Lazio resta viva, in attesa di capire se le parti decideranno di riallacciare i discorsi per regalare a Gennaro Gattuso un rinforzo di lusso sul rettangolo verde!