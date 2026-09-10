Caccia agli svincolati! Da Icardi per l’attacco al rinforzo Bissouma a centrocampo

Strategia parametri zero: la lista della Lazio per coprire i vuoti in rosa! Permane sempre l’idea targata Mauro Icardi e non solo

La Lazio non considera necessariamente chiuso il proprio percorso di rafforzamento in questa fase della stagione. Dopo aver ufficializzato il tesseramento del difensore Diogo Leite, arrivato da svincolato per puntellare la retroguardia, il club capitolino valuta la possibilità di intervenire ulteriormente per completare la rosa a disposizione dello staff tecnico. La società biancoceleste ha attualmente a disposizione due slot liberi all’interno della lista ufficiale della Serie A, liberati dalle posizioni di Patric e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda l’esterno, non essendo pervenute offerte concrete nel corso delle recenti trattative, l’ipotesi più accreditata prevede la permanenza ai margini della squadra in attesa della prossima sessione invernale, quando si tenterà nuovamente di trovare una sistemazione adeguata.

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Il profilo di Mauro Icardi e le preferenze tattiche di Gennaro Gattuso nella Lazio

Tra i vari nomi accostati con maggiore insistenza alla Lazio figura quello suggestivo di Mauro Icardi, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova avventura professionale. Ciononostante, il centravanti argentino appare piuttosto lontano dalle reali idee tattiche dell’allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha infatti ribadito in più occasioni di essere alla ricerca di un attaccante completo, abile nell’attaccare la profondità e soprattutto in grado di garantire una pressione costante e intensa sui portatori di palla avversari. Caratteristiche che, secondo le valutazioni dello staff, non rispecchiano appieno il profilo dell’ex bomber dell’Inter, valutato in almeno 2 milioni di euro per l’ingaggio, cifra che andrebbe a incidere negativamente sul parametro del costo del lavoro allargato della Lazio.

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Le alternative tra gli svincolati e le mosse future sul mercato della Lazio

Oltre alla pista che conduce all’attaccante argentino, il panorama degli svincolati offre ulteriori profili di spessore internazionale che la dirigenza della Lazio continua a monitorare con grande attenzione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sulla lista dei possibili innesti figurano infatti il francese Anthony Martial, il marocchino Hakim Ziyech, quest’ultimo tuttavia molto vicino al trasferimento al Botafogo e il centrocampista maliano Yves Bissouma, ex giocatore del Tottenham e considerato l’unica vera alternativa di rilievo per rinforzare la mediana. La Lazio resta dunque alla finestra: il mercato degli svincolati offre opportunità intriganti, ma la società agisce senza la minima frenesia o la necessità assoluta di intervenire a tutti i costi sul campo.