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Lazio Milan LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Milan: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
La Lazio e il Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Ruben Amorim per la sfida valida per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
CRONACA LAZIO MILAN
Aggiornamenti dalle ore 18:00
TABELLINO LAZIO MILAN
In attesa delle formazioni ufficiali
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso
MILAN (): . A disposizione: . Allenatore: Ruben Amorim
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova
1° ASSISTENTE: Rossi
2° ASSISTENTE: Di Gioia
QUARTO UOMO: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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