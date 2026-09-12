Connect with us

News

Lazio Milan LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

Published

8 secondi ago

on

By

WhatsApp Image 2026 08 30 at 22.30.57 e1788121930687 1

Lazio Milan: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!

La Lazio e il Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Ruben Amorim per la sfida valida per la 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!

CRONACA LAZIO MILAN

Aggiornamenti dalle ore 18:00

TABELLINO LAZIO MILAN

In attesa delle formazioni ufficiali

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso

MILAN ():A disposizione: . Allenatore: Ruben Amorim

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

1° ASSISTENTE: Rossi

2° ASSISTENTE: Di Gioia

QUARTO UOMO: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

LEGGI ANCHE: Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×