Zaccagni a DAZN: «Stasera sembrava di giocare in casa. All’Olimpico mancano. Classifica? Conta poco»

Zaccagni intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo Lazio ha rilasciato queste dichiarazioni sulla gara vinta e non solo…

Nel post partita di Sassuolo-Lazio ai microfoni di DAZN è intervenuto Mattia Zaccagni. Queste le sue parole:

IL PRIMO GOL CON LA LAZIO ERA SEMPRE AL MAPEI «Sono cresciuto ogni anno di più e sono contento di quello che stiamo facendo».

IL GOL E LA DEDICA «La dedica è per mio zio che non sta passando un bel momento, ma come ha fatto altre volte la supererà sicuramente».

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I TIFOSI «Stasera sembrava di giocare in casa, quando abbiamo loro le gambe sono più leggere. In casa mancano, gliel’ho detto anche stasera, ma sappiamo quello che pensano loro».

LA CLASSIFICA «Conta poco, il campionato è appena iniziato, guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che ci possiamo togliere ».