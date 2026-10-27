Floriani a DAZN: «Ci tenevo tanto perché dovevamo ripagare questo gesto d’amore dei tifosi, guardate quanti erano»

Floriani nel post partita di Sassuolo-Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match andato in scena al Mapei

Nel post partita di Sassuolo-Lazio ai microfoni di DAZN è intervenuto Romano Floriani. Queste le sue parole:

L’EMOZIONE DEL PRIMO GOL «Ci tenevo tanto perché dovevamo ripagare questo gesto d’amore dei tifosi, guardate quanti erano. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria».

PUO’ CRESCERE ANCORA «Ho tanti margini di miglioramento, oggi avevo un cliente scomodo che mi ha puntato. Lavoro giorno dopo giorno e cerco di seguire il mister sono sicuro che limerò queste cose».

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LE INDICAZIONI DI GATTUSO «Abbiamo libertà noi terzini, il mister dice di spingere tanto, non possiamo andare all’80 ma sempre al 110%. Poi spinge tanto sulla concentrazione».