Pagelle Sassuolo Lazio, Noslin e Isaksen al top! Gattuso da 9. VOTI e COMMENTO

Pagelle Sassuolo Lazio – I voti dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi al Mapei di Reggio Emilia per la nona giornata di Serie A
Queste le pagelle dei calciatori della Lazio che sono scesi in campo oggi contro il Sassuolo:
MANDAS 6,5 – Sui due gol probabilmente può poco, allo stesso tempo non fa altri grandi interventi. Mezzo punto in più per la parata su Bowie.
FLORIANI 7,5 – Ara quella fascia come non mai e trova anche il meritatissimo primo gol in biancoceleste. LAZZARI 6 – Porta a termine il match senza troppi problemi.
SUTALO 6 – Un’ottima Lazio che è sembrata un po’ in difficoltà quando il Sassuolo spingeva. La coppia centrale è quella che prende il voto “più basso”
DIOGO LEITE 6 – Vedi sopra
NUNO TAVARES 7 – Altra grande prestazione di Nuno express. PEDRAZA 6 – Come Lazzari.
FRATTESI 6,5 – Il gol dell’1-3 nasce da un suo break decisivo. Corre per due ed è presente ovunque. Peccato per il rigore calciato male.
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BELAHYANE 7 – Non c’è più niente da dire su di lui.
TAYLOR 7,5– Ha dimostrato ancora una volta di essere un centrocampista di livello totale.
ISAKSEN 8 – Non è mai stato così continuo e così forte alla Lazio.
NOSLIN 8 – I due gol parlano per lui.
ZACCAGNI 7,5 – Entra in 3 gol su 6, peccato per il rigore sbagliato.
GATTUSO 9 – Semplicemente applausi per il mister