Zaccagni ha ritrovato Gila da avversario dopo il trasferimento dalla Lazio: il manifesto del legame tra ex compagni

Lazio-Milan non è stata soltanto la partita della rimonta rossonera firmata da Diego Moreira o il ritorno da avversario di Gennaro Gattuso contro il suo passato. Tra le storie più significative della sfida dell’Olimpico c’è anche quella di Mario Gila, tornato nella capitale per la prima volta da avversario dopo l’addio alla Lazio in estate.

Il difensore spagnolo ha lasciato un ricordo importante nell’ambiente biancoceleste, non soltanto per le sue prestazioni in campo ma anche per i rapporti costruiti all’interno dello spogliatoio. Un legame confermato anche dopo il cambio di maglia.

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Zaccagni dedica un messaggio a Gila dopo Lazio Milan

A testimoniare il rapporto rimasto tra i due giocatori è stato Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio, attraverso i propri social, ha voluto dedicare un pensiero all’ex compagno dopo il ritorno all’Olimpico.

Zaccagni saluta Gila dopo la sfida tra Lazio e Milan: «Bella lotta fratello» 23

«Bella lotta fratello», ha scritto Zaccagni pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Gila. Un messaggio che racconta il clima di rispetto tra due calciatori che hanno condiviso diverse stagioni in biancoceleste.

I numeri di Mario Gila con la Lazio

Arrivato alla Lazio nell’estate 2022 dal Real Madrid, Mario Gila ha vissuto una crescita costante nella capitale, diventando progressivamente un elemento importante per la difesa biancoceleste.

Con la maglia della Lazio il centrale spagnolo ha raccolto 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, conquistando spazio e fiducia fino a diventare uno dei protagonisti del reparto arretrato.

Ora il percorso è cambiato, ma il legame con l’ambiente laziale resta forte. Il ritorno all’Olimpico da avversario ha mostrato ancora una volta come alcuni rapporti costruiti nel calcio vadano oltre il semplice cambio di squadra.