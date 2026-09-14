Doekhi può tornare contro il Venezia: il difensore punta alla convocazione dopo l’intervento alla mano

Doekhi pronto al rientro in vista della sfida contro i lagunari! Le ultime sulle condizioni del difensore della Lazio

Il centrale olandese ha saltato la sfida contro il Milan per una frattura al secondo metacarpo della mano sinistra, ma il problema non dovrebbe impedirgli di essere disponibile per la prossima gara

La Lazio si sta infatti preparando per la sfida contro il Venezia, ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali, con diverse situazioni da monitorare in casa biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i giocatori sotto osservazione c’è soprattutto Lorenzo Doekhi, che potrebbe tornare a disposizione di Gennaro Gattuso dopo il problema alla mano.

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Doekhi punta il Venezia dopo l’operazione alla mano

Il difensore olandese aveva saltato il big match contro il Milan a causa di una frattura alla mano sinistra rimediata durante l’allenamento di giovedì scorso. Venerdì il giocatore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo.

L’infortunio, però, non dovrebbe compromettere la sua presenza contro il Venezia. Per poter scendere in campo, Doekhi dovrà utilizzare un tutore speciale in grado di proteggere la zona interessata ed evitare nuovi colpi durante la partita. Sarà quindi da valutare il ballottaggio tra Doekhi e Šutalo per affiancare Provstgaard al centro della difesa.

Dele-Bashiru verso il rientro: tempi più lunghi per Marusic e Rovella

Oltre alla situazione del nuovo arrivato, Gattuso attende novità anche dagli altri giocatori fermi ai box. Contro gli arancioneroverdi dovrebbe rivedersi tra i convocati Dele-Bashiru, assente dalla sfida contro il Bologna a causa di una lesione muscolare.

Discorso diverso invece per Adam Marusic, fermo per uno stiramento accusato sempre nella gara del Dall’Ara. Il montenegrino dovrebbe rientrare dopo la sosta, nella sfida contro il Monza del 10 ottobre, senza forzare i tempi vista la lunga pausa del campionato.

Stesso programma per Nicolò Rovella, uscito contro il Genoa per una lesione al polpaccio: anche per il centrocampista la sosta rappresenterà un’occasione per completare il recupero.