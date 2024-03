Zaccagni e Felipe Anderson cambiano ruolo? L’idea di Tudor per la sua Lazio

Zaccagni e Felipe Anderson cambiano ruolo nei piani di Tudor? Ecco l’ultima idea del tecnico per la sua Lazio

Sta per nascere la nuova Lazio di Igor Tudor, che esordirà ufficialmente sabato nel match contro la Juventus. Non sono esclusi subito dei cambi di ruolo per Zaccagni e Felipe Anderson, che potrebbero trasformarsi da esterni a trequartisti.

Un ruolo già sperimentato dall’ex Verona, mentre il brasiliano ricorprirebbe più volentieri il ruolo di esterno a tutta fascia, ma potrebbe comunque sacrificarsi dietro una punta di ruolo.