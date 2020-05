Lazio, Wilson: «Inzaghi ha un rapporto fraterno con la squadra»

Lo storico capitano della Lazio Pino Wilson ha spiegato perchè, secondo lui, la sua squadra e quella di Inzaghi si assomigliano

Molte volte, durante il corso della stagione, la Lazio è stata paragonata alla storica Banda Maestrelli che vinse il primo Scudetto della storia biancoceleste.

Ai nostri microfoni, lo storico capitano Pino Wilson ha spiegato quali potrebbero essere i punti in comune dei due gruppi: «Certamente delle somiglianze ci sono, non c’è dubbio. Parliamo di due gruppi molto affiatati, costruiti nel cemento. Entrambi con giocatori molto validi all’interno e con un allenatore molto bravo. Inzaghi per questa Lazio è come Maestrelli per noi: Simone ha un rapporto fraterno con la sua squadra, Tommaso con noi era più una figura paterna, ma sempre molto vicino ai giocatori. Anche le aspettative di inizio stagione sono le stesse: la squadra quest’anno era partita con l’obiettivo di arrivare in Champions League, proprio come noi con quello di partecipare alla Coppa dei Campioni, ritrovandosi poi entrambe a lottare per il titolo».