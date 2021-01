Vocalelli: «Mercato gennaio? Se in 4 mesi è stato preso solo Hoedt…»

Alessandro Vocalelli ha parlato della Lazio nel pomeriggio

Alessandro Vocalelli è intervenuto ai microfoni di RadioRadio nel corso del pomeriggio. Il direttore ha detto la sua sul mercato della Lazio.

«La Lazio ha vinto ieri ed erano importanti i tre punti, soprattutto dal punto di vista psicologico. Domenica ha il Parma e deve vincere, poi può rilanciarsi nel derby, che però sarà difficilissimo. Quella però può essere la gara per ritrovare la compattezza e anche per dare una piccola svolta alla classifica. Mercato? Mi auguro compri qualcosa, ma penso non farà nulla: se dopo 4 mesi d’estate ha preso Hoedt, che ora in 20 giorni facciano quello che non hanno fatto in 4 mesi mi sembra altamente improbabile. Credo anche che il fatto che sia arrivato il Bayern consigli di non comprare non avendo verosimilmente la Lazio più l’obiettivo europeo a marzo. Sarebbe comunque anche questo un errore».