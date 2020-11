Vieri: «Italia? Immobile titolare fisso anche con Belotti, senza inventare niente»

Tiene banco la nazionale italiana in questo periodo di stop dei campionati. Ecco le considerazioni di Vieri sul ruolo di centravanti

Bobo Vieri è stato uno degli attaccanti più forti della Nazionale: in diretta Instagram con Lele Adani, ha parlato del ruolo di centravanti nell’11 di Mancini.

«Io ora come ora sceglierei Immobile, ha fatto più gol di tutti ed è la Scarpa d’Oro. Ovviamente si deve valutare anche il momento di forma, per dire: se Caputo a fine campionato fa 7-8 gol di seguito, potrebbe giocare titolare. Anche Kean sta facendo molto bene. Belotti poi è un altro che potrebbe fare benissimo, se sei in difficoltà gli tiri una pallonata e lui la tiene ferma. Se Immobile e Belotti segnano sempre, io li metterei anche insieme, non c’è niente da inventare».