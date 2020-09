Lazio, Acerbi ha fatto il punto sulla questone rinnovo davanti alle telecamere della Rai: ecco le sue parole

In casa Lazio, tiene banco anche la situazione Acerbi. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di rinnovo e delle difficoltà ad esso legato. Ai microfoni della Rai, è proprio il giocatore biancoceleste a far luce sulla questione: «Ho letto anche io sui giornali delle cose non vere sia per le offerte ricevute sia in merito alle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Io credo di aver sempre portato il rispetto alla società ed è il minimo riceverlo. Se questo è l’atteggiamento che hanno, il rinnovo allora non è più nella mia testa…».