Verso Inter Lazio, le probabili scelte di Sarri

A due giorni dalla sfida di campionato, proviamo ad ipotizzare quali saranno le scelte del tecnico biancoceleste

-2 ad Inter Lazio, partita fondamentale per lo sviluppo della lotta Champions League.

Sembrano esserci ancora pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che oggi in allenamento ha provato la formazione tipo: gli unici nodi da sciogliere sono per quanto riguarda la difesa, con Casale rintegrato pronto a riprendersi la maglia su Patric, terzini saranno Hysaj e Marusic, centrocampo tipo con Luis Alberto, Savic e il rientrante Cataldi, in attacco Felipe Anderson e Zaccagni sull’esterno, con Ciro Immobile che potrebbe ritrovare la titolarità al centro del reparto.