Verso il Derby, ecco chi saranno i telecronisti di Roma-Lazio. Le ultime in vista della super sfida

Sabato all’Olimpico va in scena il derby tra Roma e Lazio, il primo da allenatori per De Rossi e Tudor.

C’è grande attesa per la stracittadina che verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. In postazione di commento, dalla tribuna stampa dello stadio, ci sarà la coppia formata dal giornalista Pierluigi Pardo e dall’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini.