Verona Lazio, il ritorno dei big per ripartire. Primo obiettivo sorpassare la Juve, poi quell’accordo tra Baroni e la dirigenza. La rivelazione

Verona Lazio, contro i veneti il rientro dei big per ripartire in campionato dopo gli ultimi risultati negativi. Ecco quali sono gli obiettivi

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è la volontà di ripartire dopo i recenti risultati poco positivi. I biancocelesti sono di scena oggi in casa del Verona, match per il quale ritroveranno i big Gila, Zaccagni e Castellanos dopo il turno di squalifica scontato.

Primo obiettivo è quello di sorpassare la Juve in classifica, dopo che i bianconeri sono saliti al quarto posto in seguito alla vittoria sul Milan. Poi l’accordo comune tra l’allenatore e la dirigenza, che intanto gli cerca un rinforzo a centrocampo: evitare la mazzata finale dopo un grande girone d’andata.