Veron esalta Gattuso e sogna lo scudetto: «Nessuno ha mostrato qualcosa in più dei biancocelesti. Ci si può credere!»

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Gennaro Gattuso e sul sogno scudetto

Juan Sebastian Veron torna a parlare della sua Lazio e lo fa con parole che alimentano l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. L’ex centrocampista argentino, protagonista dello storico scudetto del 2000, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, soffermandosi sul sorprendente rendimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso, attualmente in vetta alla classifica di Serie A.

Dalle possibilità di conquistare il titolo al contributo dell’allenatore, passando per la crescita di Davide Frattesi e i ricordi della squadra guidata da Sven-Göran Eriksson, Veron ha analizzato diversi aspetti del momento biancoceleste.

SPIRITO DELLA LAZIO – «Lo spirito. Sembra lo stesso spirito che avevamo noi nell’anno dello scudetto. Tutti uniti, tutti che lottano, nessuno che tira indietro la gamba. Il bene comune prevale sul singolo, e quando ci sono queste qualità, credetemi, tutto è possibile».

POSSIBILITÀ DI VINCERE LO SCUDETTO – «Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio. Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide».

I MERITI DI GATTUSO E DEI GIOCATORI – «In campo ci vanno i giocatori, sono loro che creano le azioni, sono loro che difendono bene e fanno gol, quindi direi che la maggior parte dei meriti va dato ai ragazzi. Però qui, in questa Lazio, ci vedo la mano dell’allenatore: Gattuso li ha trascinati dalla sua parte, è rispettato da tutti, viene ascoltato e il piano tattico delle partite lo disegna lui. Credo che, in questo caso, il peso del tecnico sia stato determinante per creare questo clima positivo che si respira e che viene trasmesso anche a chi, come me, sta davanti alla televisione dall’altra parte del mondo e si gode lo spettacolo».

GIOCATORE CHE LO ENTUSIASMA MAGGIORMENTE – «Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d’inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio».

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PARTITA CHE LO HA ESALTATO MAGGIORMENTE – «La prossima. Nel senso che io, per carattere, guardo sempre avanti e penso sempre all’impegno successivo. Mi era piaciuta molto la prestazione contro il Sassuolo, in trasferta, e mi è piaciuta pure la reazione avuta contro il Cagliari. Questa è una squadra che, quando c’è da sporcarsi le mani, lo fa senza problemi e senza storcere la bocca. Conosce il significato della parola “sacrificio”, perché Gattuso gliel’ha insegnato, e infatti tutti si sacrificano in nome della causa collettiva».

SORPRESA PER IL PRIMATO IN CLASSIFICA – «Sono sincero: no. Prima di tutto perché c’era stato un cambio di guida tecnica e assorbire i metodi di un allenatore nuovo non è mai semplice per un gruppo che, oltretutto, era stato profondamente cambiato. E poi perché vincere alla Lazio non è cosa da tutti i giorni, manca l’abitudine al successo e in questi casi bisogna essere bravi a gestire i momenti di euforia e, magari, speriamo il più tardi possibile o addirittura mai, i cali di tensione o i periodi di buio. La figura di Gattuso, il suo carisma, la sua credibilità sono fondamentali in questo processo di crescita».

ANALOGIE CON LA LAZIO DEL 2000 – «Squadre imparagonabili, la mia Lazio e quella di oggi. Allora c’era gente come Nesta, Mihajlovic, Sergio Conceiçao, Salas a fare il centravanti, oppure Boksic. Nello spogliatoio c’era Roberto Mancini, capite che cosa significa avere uno così? E il centrocampo, ve lo ricordo perché magari ve lo siete dimenticato, era formato dal sottoscritto, da Almeyda, da Simeone e da Nedved… Oggi quella squadra, che per me era davvero da sogno, competerebbe per la Champions League. Adesso, invece, la qualità è decisamente diminuita, si pratica un calcio differente, forse più veloce e più frenetico, ma meno fantasioso. Diciamo che i muscoli, ora, sono più importanti dei piedi. Purtroppo».

PARAGONE TRA ERIKSSON E GATTUSO – «Paragoni no, però aggiungo un dettaglio: se Eriksson fu un maestro di calma, di strategia, di saggezza e un grande stimolatore psicologico, di Gattuso posso dire che, a livello di carattere e di disciplina tattica, ha trasmesso tanto a un gruppo che, nelle passate stagioni, non aveva certo brillato per spirito e unità d’intenti. Sono molto contento per Rino, perché si sta prendendo una bella rivincita dopo l’esperienza negativa sulla panchina della Nazionale. Uno come lui, che vive il calcio esattamente come si deve fare, cioè dando l’anima e mostrando sempre la faccia del coraggio e mai quella della paura, è un esempio che i suoi ragazzi devono seguire. E, per fortuna, lo stanno facendo con ottimi risultati. Si tratta di non mollare di un centimetro, perché è vero che sono stati compiuti notevoli progressi rispetto al passato, ma il bello deve ancora arrivare».

INSEGNAMENTO DI ERIKSSON E IL SEGRETO DEL SUCCESSO – «Eriksson, dopo ogni partita vinta, rientrava negli spogliatoi e spegneva il clima di festa con queste parole: “Non avete ancora fatto nulla, mettetevelo in testa. La forza di una squadra dev’essere la continuità. Quindi, domani ci troviamo a Formello e ci alleniamo”. Figuratevi com’eravamo contenti, noi giocatori, di quella decisione! Però è stata la chiave per arrivare allo scudetto. Lavoro, lavoro, tanto lavoro, anche se a noi, magari, non piaceva tanto… Ma alla fine chi ha avuto ragione? Eriksson, che per me è stato un maestro di calcio e di vita. Ci intendevamo con uno sguardo: capivo che cosa lui mi chiedeva e mi mettevo d’impegno per accontentarlo. Ecco, mi sembra che i giocatori si stiano comportando allo stesso modo con Gattuso. Questo è il segreto del primato della Lazio di oggi: tutti remano nella stessa direzione, non c’è nessuno, neppure tra quelli che finiscono spesso in panchina, che si sogna d’invertire il senso di marcia».