Frattesi tiene in ansia Gattuso: arrivano le prime rassicurazioni, ma il Lecce resta a rischio!

Davide Frattesi ha riportato un problema di natura muscolare nel corso della partita tra Italia e Francia: tutte le novità sulle sue condizioni fisiche

La sosta per le Nazionali continua a riservare qualche preoccupazione alla Lazio, alle prese con una situazione delicata che riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 ha dovuto abbandonare anticipatamente il ritiro dell’Italia a causa di un risentimento muscolare, facendo immediatamente scattare l’allarme dalle parti di Formello. Le prime notizie sulle sue condizioni, tuttavia, sembrano incoraggianti, anche se la sua presenza contro il Lecce rimane in dubbio.

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I primi contatti con Gattuso fanno ben sperare

Secondo le prime informazioni, Davide Frattesi avrebbe già avuto dei contatti con Gennaro Gattuso per aggiornare l’allenatore sulle proprie condizioni fisiche. Dal confronto sarebbero arrivate indicazioni rassicuranti, un primo segnale positivo per lo staff tecnico biancoceleste.

Al momento, infatti, non si temerebbero lesioni muscolari, anche se sarà necessario attendere gli accertamenti strumentali per avere un quadro più preciso. La prudenza resta dunque fondamentale, soprattutto considerando l’importanza del centrocampista negli equilibri della formazione capitolina.

Gli esami potrebbero slittare alla prossima settimana

Il prossimo passaggio sarà rappresentato dagli esami strumentali ai quali dovrà sottoporsi l’ex giocatore dell’Inter. Gli accertamenti, inizialmente attesi a breve, potrebbero però essere effettuati nel corso della prossima settimana. Una tempistica che inevitabilmente alimenta qualche interrogativo sulla gestione del recupero.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Per il momento, dunque, prevale un cauto ottimismo, ma non è ancora possibile escludere definitivamente complicazioni. Lo staff medico della Lazio dovrà valutare attentamente la situazione prima di autorizzare il ritorno del calciatore agli allenamenti con il gruppo.

Frattesi, Gattuso rischia di perdere una pedina fondamentale

Il vero interrogativo riguarda la prossima partita di campionato. Alla ripresa della Serie A, la Lazio affronterà il Lecce allenato da Eusebio Di Francesco, un appuntamento per il quale la disponibilità di Frattesi non è ancora garantita. Anche qualora gli esami dovessero escludere lesioni, infatti, sarà necessario verificare i tempi di recupero e soprattutto le risposte del centrocampista alla ripresa dell’attività sul campo.

Gattuso spera di poter contare sull’ex Inter, protagonista di un avvio di stagione importante e diventato una risorsa preziosa per la squadra grazie alla capacità di inserirsi negli spazi e rendersi pericoloso in zona offensiva.

La priorità, comunque, sarà evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Le prossime giornate saranno decisive per capire se Frattesi potrà tornare immediatamente a disposizione oppure se la Lazio dovrà rinunciare temporaneamente a uno dei suoi centrocampisti più importanti.