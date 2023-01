Veron: «La Lazio deve approfittare di questo Milan ferito»

Veron, l’ex giocatore della Lazio alla vigilia della supersfida tra i biancocelesti e il Milan esprime il suo parere sulla partita

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani allo stadio Olimpico va in scena la supersfida tra Lazio e Milan con i biancocelesti chiamati alla conferma, dopo l’ottima vittoria in Coppa Italia. Ai microfoni dei cronisti presenti, Veron esprime il suo parere sulla partita, soffermandosi sul momento difficile dei rossoneri

PAROLE – «Lazio – Milan? Mi aspetto un match difficile e teso per entrambe le squadre, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile dei rossoneri, che rimangono i Campioni d’Italia in carica. Sarà una gara che metterà in palio punti fondamentali per il quarto posto, spero che la Lazio possa conquistarli per fare un salto importante in classifica»