Ventola su Frattesi: «E’ un peccato che NON gioca mai, se fossi in lui ecco COSA FAREI per il futuro»

Ventola, l’ex attaccante si esprime con parole forti e nette sulla situazione del giocatore nerazzurro protagonista in Nazionale

Durante la diretta streaming di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha espresso il suo parere sulla situazione di Frattesi con l’Inter alla luce anche della grande prova dell’ex Sassuolo in Nazionale

PAROLE – A me spiace per Frattesi perchè quando sei un perno cosi importante, se non giochi nel club tu calciatore ad un certo punto devi giocare. Io se fossi in lui, questa situazione per un anno me la ingoio, ma adesso che continuo a fare risultati cercherei di capire il mio futuro altrove andando via dal club di corsa