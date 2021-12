Venezia Lazio: ecco dove vedere la partita in tv

Venezia e Lazio scenderanno in campo oggi alle 16.30 al Penzo. Ecco dove vedere il match di Serie A in tv

Alle ore 16:30 di oggi la Lazio giocherà al Penzo contro il Venezia, match valido per la diciannovesima giornata di campionato e ultima del 2021 per entrambe le squadre. I lagunari vengono dal pareggio sul campo della Sampdoria, mentre i biancocelesti (ottavi in classifica a quota 28 con 11 punti in più) hanno battuto 3-1 in casa il Genoa.

Poca scelta su dove guardare il match: la partita infatti sarà visibile solo su Dazn per gli abbonati.