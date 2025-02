Venezia Lazio, obiettivo cinquina lontano dall’Olimpico per continuare ad inseguire la Champions League

Condividi via email

Venezia Lazio, al Penzo la squadra di Baroni alla ricerca della cinquina: lontano dall’Olimpico è in striscia positiva

Venezia Lazio sfida decisiva per i biancocelesti per continuare ad inseguire la Champions League. Contro i lagunari la squadra di Baroni cerca la cinquina lontano dall’Olimpico.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport dallo scorso 8 dicembre contro il Napoli la squadra ha rimediato 4 vittorie in trasferta – contro Lecce, Verona e Cagliari – e una sola sconfitta, ma nel derby e quindi trasferta solo sulla carta. Obiettivo non semplice, visti i precedenti al Penzo: solo tre vittorie su 11 precedenti.