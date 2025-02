Venezia Lazio, le ultime sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti, vietata la vendita ai residenti nel Lazio – il comunicato

Venezia Lazio, la decisione del prefetto di Venezia sulla trasferta dei tifosi biancocelesti per il prossimo impegno di campionato

Trasferta vietata ai tifosi per i tifosi in Venezia Lazio: questa è la decisione presa dal Gos, l’osservatorio nazionale per gli eventi sportivi. La decisione è stata presa per la concomitanza del carnevale a Venezia e per questo motivo il prefetto di Venezia, per motivi di ordine pubblico, ha deciso di vietare la trasferta ai residenti del Lazio.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio informa che, dopo la riunione Gos di oggi è stato disposto l’inizio delle vendite del settore ospiti per la gara di Serie A Enilive Venezia-Lazio in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Prezzo del settore “Curva Ospiti” (capienza 1.001 posti):

– INTERO € 40 (più 1,50 € di diritti di prevendita)

RESTRIZIONI SULLA VENDITA:

Come da ordinanza n. 105/GAB/2025 del Prefetto di Venezia, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti della Regione Lazio.

Il settore ospiti sarà aperto a tutti i residenti fuori della Regione Lazio.

MODALITA’ DI VENDITA:

– Online

– Punti vendita Vivaticket

La vendita terminerà venerdi 21 febbraio alle ore 19:00.

Clicca qui per tutte le altre informazioni».