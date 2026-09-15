Venezia Lazio, caccia al biglietto finita! I tifosi biancocelesti invadono il settore ospiti

Venezia Lazio, febbre da trasferta: polverizzati in poco tempo tutti i biglietti inerenti il settore ospiti. Le ultime novità

La passione del popolo biancoceleste non conosce confini e continua a manifestarsi con numeri impressionanti, capaci di polverizzare ogni record di prevendita in tempi da urlo. I tagliandi messi a disposizione per i sostenitori della Lazio in vista della delicata trasferta in laguna sono letteralmente svaniti nel giro di pochissimi minuti dall’apertura dei canali ufficiali. La caccia al biglietto si è trasformata in un vero e proprio assalto virtuale che ha visto protagonisti i tifosi capitolini, desiderosi di non far mancare il proprio sostegno alla squadra. Sono esattamente 500 i posti riservati nel settore ospiti dello stadio Penzo per la sfida in programma nella serata di sabato prossimo, fissata per il 19 settembre alle ore 20:45, un appuntamento cruciale per il cammino nel massimo campionato di Serie A. L’ennesima dimostrazione di un attaccamento viscerale che trascende le polemiche societarie e spinge la squadra verso traguardi importanti!

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L’esodo annunciato dei tifosi della Lazio verso Venezia

La rapidità con cui sono stati bruciati tutti i titoli d’accesso conferma l’enorme entusiasmo della piazza e preannuncia l’ennesimo spettacolare esodo di massa lontano dallo stadio Olimpico. I sostenitori della Lazio si preparano a invadere pacificamente la città veneta per sostenere i propri beniamini in una cornice di pubblico straordinaria, confermando come il seguito dei biancocelesti rappresenti una delle realtà più calde e partecipate dell’intero panorama calcistico nazionale. La dirigenza e lo staff tecnico osservano con ammirazione questa marea di tifosi pronti a colorare di biancoceleste ogni settore del campo avversario, consapevoli che il dodicesimo uomo in campo costituirà un’arma fondamentale per affrontare le insidie di una trasferta così complessa e lottare per il bottino pieno!