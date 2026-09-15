Venezia Lazio, abbondanza in difesa per Gattuso: diversi i ballottaggi per la sfida del Penzo

Venezia Lazio, il tecnico Gennaro Gattuso può finalmente sorridere: c’è abbondanza nel reparto arretrato dove i ballottaggi non mancano

Dopo aver salutato la coppia titolare della passata stagione, la retroguardia della Lazio ha ritrovato abbondanza e concorrenza interna. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il tecnico Rino Gattuso può finalmente disporre di quattro interpreti di livello per soli due posti al centro del reparto difensivo, garantendo diverse soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Marcolin, le novità su Icardi e tanto altro

Le gerarchie della difesa della Lazio

Nelle prime uscite ufficiali della stagione, la coppia composta da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard ha sostenuto il peso del reparto, partendo titolare sia in Coppa Italia che nelle prime uscite di campionato. L’intesa tra il centrale olandese e il compagno danese ha offerto buone garanzie, permettendo al gruppo di registrare due gare a porta inviolata contro Bologna e Genoa.

Le alternative per la difesa della Lazio

L’arrivo di Diogo Leite nelle ultime battute di calciomercato e il pieno recupero di Josip Sutalo hanno ampliato le opzioni a disposizione del mister. L’ex Dinamo Zagabria ha ben figurato al debutto nell’ultimo match contro il Milan, mentre il centrale portoghese si candida a contendere una maglia da titolare proprio al danese sul centro-sinistra.

Le scelte verso Venezia per la difesa della Lazio

In vista dell’imminente trasferta contro i lagunari, Gattuso si trova di fronte a scelte importanti. Doekhi è pronto a stringere i denti e scendere in campo protetto da un tutore speciale alla mano operata, mentre Sutalo spinge per essere confermato dall’inizio dopo le buone indicazioni emerse nel big match.