Cancellieri si sta riprendendo la Lazio dopo un’estate a rischio addio! Ora il campo gli dà ragione

Cancellieri sembrava destinato a lasciare la Capitale durante il mercato estivo, ma la fiducia del tecnico ha cambiato il suo destino

Per due volte durante la sessione estiva di mercato Matteo Cancellieri è sembrato vicino all’addio alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno offensivo era infatti stato prima coinvolto in un’operazione con il Parma da circa 5 milioni di euro e successivamente inserito nell’ipotetico scambio con la Fiorentina per arrivare ad Albert Gudmundsson.

Entrambe le situazioni, però, non sono andate a buon fine. Alla base della mancata partenza ci sarebbe stata soprattutto la volontà di Gennaro Gattuso, che durante la preparazione estiva ha sempre manifestato grande apprezzamento per il giocatore.

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Cancellieri conquista Gattuso: il campo conferma la scelta

La prestazione contro il Milan è stata la dimostrazione più evidente. L’esterno biancoceleste non si è limitato al gol, ma ha offerto una prova completa fatta di corsa, sacrificio e partecipazione anche nella fase difensiva.

Una versione diversa rispetto al passato, quando all’ex Parma era spesso mancata continuità. Contro i rossoneri, invece, il classe 2002 ha mostrato maggiore convinzione, attaccando gli spazi e aiutando la squadra anche senza palla.

Cancellieri, ora la Lazio vuole una conferma dal campo

La fiducia ricevuta da Gattuso rappresenta una grande opportunità per il giocatore, chiamato ora a confermare quanto mostrato nelle prime uscite stagionali. Contro il Venezia, prossima sfida di campionato, Cancellieri potrebbe avere un’altra occasione importante e si candida anche per una maglia da titolare.

Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava spingere la società verso la cessione, così da evitare di perdere il giocatore senza incassare nulla. Il rendimento dell’esterno, però, potrebbe aver cambiato gli scenari: la Lazio ora deve valutare se puntare su Cancellieri anche per il futuro.