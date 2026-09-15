Campionato
Venezia Lazio, posti limitati nel settore ospiti del “Penzo”: previste solo 500 presenze
Venezia Lazio, ci saranno delle limitazioni nel settore ospiti dello stadio “Penzo”: previste solo 500 presenze
In vista dell’impegno di campionato in programma sabato 19 settembre alle 20.45 allo stadio Penzo, la tifoseria della Lazio si prepara a una sfida caratterizzata da forti limitazioni logistiche. Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, l’imminente gara contro il Venezia non vedrà la consueta invasione di pubblico di fede capitolina che aveva contraddistinto le precedenti uscite della squadra.
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Decisione del Gos per i tifosi della Lazio
La svolta restrittiva è arrivata dalle autorità di pubblica sicurezza: il Gruppo Operativo Sicurezza ha infatti stabilito il dimezzamento della capienza del settore riservato agli ospiti, riducendo i biglietti disponibili da 1.000 a soli 500 posti. L’acquisto delle matrici per chi risiede nella regione Lazio sarà inoltre vincolato al possesso della carta di fidelizzazione ufficiale della società.
Presenze ridotte rispetto alle abitudini della Lazio
Il contingentamento appare ancora più evidente se paragonato al grandissimo afflusso registrato nelle ultime trasferte, dove si erano contati ben 3.500 sostenitori a Bologna e circa 2.400 spettatori a Udine. Il numero finale dei supporters al seguito della squadra potrebbe comunque lievitare leggermente grazie a chi risiede fuori dai confini regionali.
Alternativa per i sostenitori non residenti della Lazio
Per chi abita al di fuori del territorio laziale si aprono infatti canali di acquisto differenti. I tifosi non residenti nel Lazio avranno la facoltà di comprare i tagliandi per altri settori dell’impianto veneto, in particolare nelle aree di Distinti Centrali e Laterali, garantendo così una presenza seppur limitata a sostegno dei propri beniamini.
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