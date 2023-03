Napoli Lazio, le parole di Vecino a Lazio Style Channel post-partita

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti contro il Napoli ai canali ufficiali del club

Intervenuto a Lazio Style Channel, Matias Vecino ha parlato così dopo Napoli-Lazio:

«Ho rivisto il gol, è stato bello. E’ rimbalzata al momento giusto, sono andato con forza, sono contento, è una grande vittoria. Quando arrivi al limite dell’area bisogna finire la giocata, per fortuna è finita dentro e portiamo a casa una bella vittoria. Sapevamo che ci voleva grande corsa e partita per cercare di limitarli, per certi momenti è normale soffrire ma siamo stati bravi. Oggi è stata un’altra partita senza subire gol e portiamo tre punti a casa. Questi sono i momenti decisivi, la Conference è un bell’obiettivo per noi, ma pensiamo partita dopo partita. Questa vittoria ci dà ancora più forza per quel che verrà. Io decisivo nei match importanti? Quest’anno sono stato anche molto sfortunato, ho sbagliato diversi gol, ma sapevo che prima o poi avrei segnato, mi è successo diverse volte anche quando ero all’Inter, spero di farlo anche qui. Pensiamo ora a martedì, fino adesso la squadra sta bene fisicamente abbiamo recuperato diversi giocatori, toccherà al mister gestire le forze di ognuno di noi ma ci faremo trovare pronti».