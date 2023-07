Van Der Sar, parla la moglie: «E’ in terapia intensiva ma non rischia la vita»

Van Der Sar, la moglie dell’ex portiere di Juventus e United aggiorna riguardo le condizioni di salute dell’ex calciatore olandese

Sul suo profilo Twitter la moglie di Van Der Sar aggiorna sulle condizioni di salute dell’ex portiere olandese, il quale per il suo malore ha scosso il mondo del calcio

PAROLE – Edwin è ancora in terapia intensiva, ma risulta stabile e non è in pericolo di vita. Ogni volta che possiamo visitarlo, riusciamo a comunicarci. Dobbiamo aspettare pazientemente gli sviluppi della situazione