Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Genoa, Strootman si presenta: «Voglio dimostrare di essere ancora importante» – Il neo acquisto del Genoa Kevin Strootman si è presentato in conferenza stampa: «Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene. Voglio dimostrare di essere un giocatore importante e dare una mano a questa squadra. Siamo in un momento difficile, lo è per il mondo e per il calcio. Ho parlato con il mio agente e anche la mia famiglia voleva tornare i Italia e il Genoa era interessato e ha fatto tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra». Le parole

Ore 12.30 – Roma, Smalling stringe i denti: è tra i convocati – Chris Smalling soffre per un problema fisico. Il suo derby è a rischio, ma stringe i denti e Fonseca lo ha inserito nella lista dei convocati.

Ore 9.30 – Marcello Lippi parla di Inter-Juve – L’ex ct dell’Italia ha parlato di Inter e Juve soffermandosi sul duello Lukaku-Ronaldo: «Forse sono entrambe un po’ troppo dipendenti da un solo uomo: Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra. Senza quei due giocatori il potenziale delle squadre diminuisce notevolmente. D’altra parte si tratta di fuoriclase notevoli». LE SUE PAROLE.

Ore 9.15 – Fiorentina, Martinez Quarta non si dà pace – Il difensore della Fiorentina torna sul episodio che ha portato al gol di Lukaku. LE SUE PAROLE.

Ore 9.00 – Lazio, botta e risposta tra Arcuri e Lotito – Il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha ammesso di tifare Roma: pronta la replica del presidente della Lazio.

Ore 8.45 – Inter, nessun rischio penalizzazione – Il club nerazzurro non rischia di essere penalizzato per gli stipendi non pagati. LE ULTIME.

Ore 8.40 – Visite mediche per Meité – Il centrocampista è arrivato alla clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche con il Milan. IL VIDEO

Ore 8.30 – Milan, parla Ibrahimovic – Lo svedese parla a tutto campo sulle pagine de il Corriere dello Sport: «Champions? E’ presto. Quanto manca? Tutto il ritorno più due partite. Inoltre porsi obiettivi è come porsi limiti. Non lo faccio mai. Il secondo è il primo degli ultimi. Voglio cavare il meglio da me e dalla squadra, ogni giorno, allenamenti compresi. Un Milan tanto a lungo fuori dell’élite non è normale». LE SUE PAROLE

Ore 8.00 – Serie A, parla Mancini – Il ct dell’Italia ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: «Inter Juve? Sfida tra le favorite? Sì, l’Inter è cresciuta negli anni, ha giocatori forti ed è pronta per vincere. La Juve ha ancora la rosa più competitiva e l’esperienza di 9 scudetti. Per la Juve è quasi decisiva. Non può perdere altri punti, con 3 squadre davanti. Anche se ha una partita in meno. Se all’Inter manca qualità nel gioco? No, l’Inter è forte e ha tanti giocatori di qualità». LE SUE PAROLE.