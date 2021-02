Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.50 – Napoli, Gattuso può sorridere: Mertens vicino al rientro in Italia – Dries Mertens si sta curando ad Anversa, ma il suo rientro in Italia è previsto a breve. La notizia

Ore 13.05 – Bologna, gelo per il caso pullman: i tifosi vogliono le scuse di Mihajlovic. Frattura insanabile? – E’ scontro tra la tifoseria del Bologna, la squadra, la dirigenza e soprattutto Sinisa Mihajlovic. Le ultimissime notizie

Ore 12.40 – Benevento, Foggia tiene tutti sull’attenti: «Guai a pensare di essere salvi» – Il direttore sportivo giallorosso non si sente al sicuro e ai microfoni di SeiTv ha parlato della corsa salvezza: «+9 non significa assolutamente nulla. Stiamo disputando un campionato positivo e il margine di vantaggio è interessante, ma guai a pensare di aver già raggiunto l’obiettivo». L’intervista

Ore 12.25 – Sampdoria, Ferrero su Keita: «È fortissimo, speriamo di potercelo permettere» – Sulle pagine de Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria ha parlato del futuro di Keita Balde: «Balde è fortissimo, è una Rolls Royce che speriamo di poterci consentire in questo calcio che, come tutta l’economia, attraversa una fase di crisi». Le parole

Ore 11.40 – Assemblea di Lega Serie A saltata: assenti nove società – Non si è costituita l’Assemblea di Lega Serie A prevista per oggi per discutere anche della questione relativa ai diritti tv. Come riportato da Calcio e Finanza, sono nove i club che non si sono presentati: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.

Ore 11.00 – Pioli alla vigilia di Milan-Stella Rossa – Conferenza Pioli alla vigilia di Stella Rossa-Milan: le parole del tecnico rossonero per presentare l’andata dei sedicesimi di Europa League. Le sue parole

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CALCIONEWS24

Ore 10.50 – Villar e il suo momento alla Roma – Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla della sua esperienza in giallorosso e degli obiettivi della squadra di Fonseca. Le sue parole a Il Tempo.

Ore 10.40 – Torino, Vagnati è in bilico. La situazione – Il contratto di Vagnati scade nel 2022 ma Cairo starebbe valutando la sua posizione. Intano a gennaio, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato a circolare il nome di Faggiano: potrebbe essere lui il prescelto ddel presidente.

Ore 10.30 – Calabria risolleva il Milan – Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole.

Ore 10.05 – Lazio, Radu potrebbe operarsi – A San Siro, poco prima del match contro l’Inter, si è fermato Stefan Radu. Un dolore che, in seguito ai controlli medici, è stato attribuito ad un’ernia inguinale. Il difensore ora rischia l’operazione, come spiega il Corriere dello Sport.

Ore 10.00 – Atalanta, Hateboer rischia di finire la stagione – La frattura da stress è molto più grave del previsto e le opzioni sembrano essere due: aspettare la naturale ricomposizione ossea (con tempi lunghi) o operarsi e rischiare di finire la stagione e magare anche di perdere gli Europei.

Ore 09.45 – Eriksen alimenta i dubbi di Conte – Nelle ultime uscite Conte ha schierato Eriksen in quel ruolo e il danese ha finalmente convinto il tecnico: secondo quanto riportato da Tuttosport, ora insidia Vidal per una maglia da titolare e magari potrebbe partire dal 1′ contro il Milan.

Ore 09.30 – Napoli, tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra – Sospiro di sollievo per Gattuso per la notizia della negatività di tutti i tamponi effettuati sui componenti del gruppo squadra: Gattuso attende che si negativizzino Koulibaly e Ghoulam, ancora alle prese con il Covid.

Ore 09.15 – Spezia, la promessa di Italiano – Vincenzo Italiano è l’uomo del momento in Serie A: il suo Spezia incanta ed ha battuto la capolista Milan. Le sue parole sul suo percorso

Ore 09.00 – Diritti tv, nuova offensiva di Sky – Come riportato sui quotidiani sportivi, Sky sarebbe pronta a mettere sul piatto subito mezzo miliardo di euro per assicurasi l’esclusiva sulle gare della Serie A. L’Assemblea di Lega si annuncia rovente.

Ore 08.30 – Sampdoria, Keita a tutto tondo – Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e personali in vista del match contro la Lazio. Le dichiarazioni al Secolo XIX.

Ore 08.00 – Caso tamponi, Lazio a processo: cosa rischia – La squadra potrebbe essere penalizzata in termini di punti. Chiné potrebbe chiedere le sconfitte per 3 a 0 a tavolino contro Torino e Juve e una penalizzazione in classifica.