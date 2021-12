Ultime Notizie Serie A: le parole degli allenatori in conferenza stampa

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Conferenza stampa Mazzarri – Il tecnico del Cagliari parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole.

Ore 13.30 – Conferenza stampa Andreazzoli – Il tecnico dell’Empoli parla in conferenza stampa. Le sue parole.

Ore 13.00 – Parla Soriano – Il capitano del Bologna parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole.

Ore 12.30 – Parla Dionisi – Le parole dell’allenatore del Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole.

Ore 11.00 – Conferenza stampa Mihajlovic – Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Le sue parole.

Ore 9.50 – Caso Suarez, nessuna sanzione per la Juventus: la pratica sarà archiviata – Caso Suarez, manca solo l’ufficialità: la pratica sarà archiviata a breve. Nessuna sanzione all’indirizzo della Juventus. Le ultime

Ore 9.10 – Cagliari, Joao Pedro: «Questa squadra è casa mia. Italia? Contento si sia pensato a me» – Il capitano del Cagliari Joao Pedro si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’attaccante rossoblù. Le parole

Ore 8.50 – Roma, Mou sceglie la spalla di Abraham: lotta a tre per una maglia – Mourinho sceglie il partner d’attacco di Tammy Abraham per la gara contro lo Spezia. Lotta a tre per una maglia da titolare con lo Spezia. La notizia

Ore 8.20 – Serie A: dal Triveneto nuove risposte per Juve e Milan – Ritorna la Serie A con la diciassettesima giornata che vedrà sabato in campo anche Juve e Milan a caccia di nuove risposte. L’editoriale