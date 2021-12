Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 15.00 – Morto Hugo Maradona: il fratello del Pibe de Oro si è spento a causa di un infarto – Addio al fratello del Pibe de Oro: fatale un arresto cardiaco. La notizia

Ore 14.00 – Criscito positivo al Coronavirus: l’annuncio social del giocatore – Domenico Criscito è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato lo stesso giocatore sui suoi social. La notizia

Ore 13.05 – Lazio, tamponi a raffica per Immobile: Empoli nel mirino – La Lazio sta procedendo con tamponi a raffica per averlo in squadra quanto prima in vista dell’Empoli. La notizia

Ore 12.30 – Juventus, il rinnovo di Dybala torna in discussione: la situazione – La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo non sembra più tanto sicura come qualche settimana fa. La notizia

Ore 11.20 – Spezia, Thiago Motta resta in bilico: spunta un nuovo nome – Dopo il no di Giampaolo, la posizione di Thiago Motta allo Spezia è sempre in bilico. La notizia

Ore 10.05 – AIC, l’allarme di Calcagno: «Giocare meno per tutelare i calciatori» – Il presidente dell’AIC Calcagno ha lanciato l’allarme sulle troppe partite disputate dai calciatori. Le parole

Ore 9.15 – Napoli, caso Osimhen: l’attaccante rientrerà in Italia, poi sarà braccio di ferro – L’attaccante del Napoli Osimhen è già in Nigeria, vuole la Coppa d’Africa ma il 31 dicembre dovrà rientrare per la visita di controllo. La notizia

Ore 8.40 – Collina: «La Var sta funzionando. E ora la velocizzeremo» – L’ex arbitro Pierluigi Collina ha parlato delle prestazioni degli arbitri e del funzionamento ottimale della Var. Le parole

Ore 8.20 – Obbligo vaccinale e calciatori: è il momento di scelte forti – La folle crescita dei contagi riporta al centro del dibattito l’obbligo vaccinale anche per i calciatori professionisti. L’editoriale