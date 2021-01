UFFICIALE Torino, esonerato Marco Giampaolo: il comunicato

Il Torino ha esonerato Marco Giampaolo. Il comunicato ufficiale da parte dei granata in attesa dell’annuncio di Davide Nicola come nuovo allenatore

Il Torino ha ufficializzato l’esonero del tecnico Marco Giampaolo, decisione arrivata dopo il pareggio per 0-0 contro lo Spezia. A sostituirlo sarà Davide Nicola.

IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata».