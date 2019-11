Udinese, Nestorovski: «Ripartiremo con la Lazio»

Udinese, Nestorovski si prepara alla partita con la Lazio.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ilija Nestorovski ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria del suo Udinese, soffermandosi sulla sua rete. Inutile, per il risultato, ma importantissima per sbloccarsi: «Erano quattro partite che facevo di tutto per segnare. Pali, parate, gol annullati. Finalmente ce l’ho fatta, ma dispiace comunque per la sconfitta con la Samp».

LAZIO – UDINESE – Poi un’analisi della sconfitta contro la Sampdoria, prima di pensare alla Lazio, che l’Udinese incontrerà nella prossima partita di campionato: «Nel primo tempo in campo c’è stata solo l’Udinese. Poi purtroppo l’espulsione di Jajalo ha cambiato la partita. Ma ripartiamo per preparare al meglio la gara con la Lazio di domenica».