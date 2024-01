Udinese-Lazio, ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming. I dettagli della prima gara del nuovo anno

Dopo le ultime due vittorie contro Empoli e Frosinone, la Lazio cerca di dare continuità ai risultati utili consecutivi. I biancocelesti affronteranno la sfida contro l’Udinese di Cioffi, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15. Il match sarà trasmesso su Dazn, potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.