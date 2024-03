Tudor, il tecnico croato conferma quell’ importante dato dopo la vittoria di ieri sera: i dettagli

Tudor, alla luce della vittoria di ieri sulla Juventus il tecnico croato conferma un dato importante che lo riguarda: ecco di che si tratta

Vittoria doveva essere, e i tre punti sono arrivati per la Lazio di Tudor che parte alla grande nella sua nuova avventura a Roma con i biancocelesti. Il tecnico croato non è nuovo a questi numeri visto che da quando allena non ha mai sbagliato la gara d’esordio, col Verona aveva battuto 3-2 la Roma, con l’Udinese aveva 3-3 col Benevento, con il Marsiglia ha battuto 4-1 sul Brest e ieri ha superato i bianconeri.