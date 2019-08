Tragedia Diabolik: il saluto degli ultras ascolani – FOTO

La notizia tragica non è passata inosservata al mondo ultras: anche i tifosi dell’Ascoli hanno reso omaggio a Diabolik

Non solo i tifosi della Roma (clicca QUI per leggere la news), la vicinanza per quanto successo è arrivata anche da Ascoli. Sulla pagina ufficiale degli ultras del Picchio, si legge il seguente messaggio: «Con rispetto dalla curva ascolana… ciao Fabrizio!». I tifosi della Lazio ovviamente rendono onore alla tifoseria marchigiana, che negli ultimi anni ha sempre dimostrato di possedere grande stile.