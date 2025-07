Infortunio Patric, come sta il giocatore della Lazio? Novità sulle sue condizioni - Lazio News 24

Infortunio Patric: recupero in linea, possibile rientro a fine luglio. La situazione attuale della squadra biancoceleste

Buone notizie per la Lazio sul fronte dell’infortunio di Patric. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il difensore spagnolo sta seguendo un programma personalizzato per completare al meglio il percorso di recupero dopo l’operazione alla caviglia. Lo staff medico biancoceleste ha deciso di non forzare i tempi, con l’obiettivo di riportare il giocatore in campo solo quando sarà pienamente ristabilito, evitando ogni tipo di ricaduta.

L’infortunio di Patric risale a circa tre mesi e mezzo fa, quando il difensore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema persistente alla caviglia. Da allora il percorso riabilitativo procede secondo le previsioni, senza intoppi. La Lazio, d’accordo con il calciatore, ha scelto la via della prudenza: nessuna accelerazione, ma un lavoro graduale, personalizzato e mirato.

L’obiettivo è averlo a disposizione per la fine di luglio, in occasione della tournée estiva in Turchia, dove la Lazio affronterà due test importanti contro Fenerbahce e Galatasaray. In queste amichevoli internazionali, Patric potrebbe tornare a respirare l’aria del campo e accumulare i primi minuti dopo l’infortunio.

La sua assenza si è fatta sentire soprattutto per la duttilità tattica che lo contraddistingue. Capace di adattarsi sia come centrale che come terzino, Patric rappresenta un elemento prezioso per Maurizio Sarri, che punta molto sulla sua intelligenza tattica e affidabilità difensiva.

L’evoluzione dell’infortunio di Patric sarà seguita passo dopo passo anche nelle prossime settimane. La Lazio vuole evitare ogni rischio e assicurarsi che il rientro avvenga nelle migliori condizioni possibili, proprio in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025-26.

Se tutto procederà come previsto, il difensore sarà pienamente arruolabile per il debutto stagionale, e potrà tornare a essere una risorsa importante all’interno della retroguardia biancoceleste.