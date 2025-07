Zaccagni, quali sono le condizioni attuali del capitano della Lazio? Le ultime sull'attaccante - Lazio News 24

Zaccagni verso il recupero: niente test completi, ma la Lazio lo aspetta. La situazione attuale

La Lazio è pronta a iniziare la nuova stagione, con il ritiro precampionato che, per la prima volta dopo anni, si svolgerà interamente a Formello e non più ad Auronzo di Cadore. In vista dell’inizio della preparazione atletica, i giocatori biancocelesti sono stati convocati per i tradizionali test fisici prestagionali presso il centro medico Isokinetic. Tuttavia, tra i calciatori presenti, una situazione merita particolare attenzione: quella di Mattia Zaccagni.

L’esterno offensivo, diventato uno dei punti di riferimento della rosa biancoceleste e prossimo capitano, non ha partecipato in modo completo alle visite mediche e ai test atletici. Il motivo è legato al recupero post-operatorio: Zaccagni è infatti ancora alle prese con la fase finale della riabilitazione dopo l’intervento subito nelle scorse settimane per risolvere un fastidioso infortunio.

La Lazio ha deciso di non forzare i tempi e di adottare un approccio prudente con il proprio numero 20. Zaccagni, da parte sua, ha svolto solo una parte dei test previsti, evitando sforzi eccessivi che potrebbero compromettere il buon esito del percorso di recupero. Il piano è chiaro: solamente quando sarà in perfette condizioni fisiche, l’attaccante tornerà a sottoporsi all’intero ciclo di prove atletiche e a integrarsi nei carichi di lavoro del gruppo.

Il rientro in piena forma di Zaccagni è una priorità per la Lazio, che punta molto sul suo apporto tecnico e sulla sua leadership in campo. L’ex Verona, autore di stagioni convincenti e spesso decisivo nelle sfide importanti, è considerato uno dei pilastri su cui ricostruire una squadra ambiziosa e competitiva.

Nessuna fretta, dunque, ma grande attenzione. Il club biancoceleste seguirà passo dopo passo il recupero di Zaccagni, consapevole che il suo ritorno al top della condizione sarà fondamentale per affrontare al meglio la stagione 2025-26. I prossimi giorni a Formello saranno utili per monitorare i suoi progressi e valutare quando potrà riprendere il lavoro a pieno ritmo con i compagni.