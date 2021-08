Torreira Lazio, Escalante all’OM può aprire la strada all’uruguayano

Il nome di Lucas Torreira è tornato in auge in casa Lazio: con Escalante all’OM, l’uruguayano può arrivare in biancoceleste

Il mercato della Lazio sta per prendere il via in questi giorni: con Joaquin Correa vicino all’addio, le trattative in entrata possono concludersi e portare alla corte di Maurizio Sarri nuovi rinforzi. In particolare, il Comandante vorrebbe una forza fresca in mediana, oltre al vicinissimo Toma Basic: per questo, da ieri è tornato in auge il nome di Lucas Torreira.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il possibile passaggio di Gonzalo Escalante all’Olympique Marsiglia potrebbe spalancare la porta al centrocampista uruguayano dell’Arsenal. Per la Lazio sarebbe una grandissima occasione, dato che i Gunners sembrano aperti al prestito con diritto di riscatto. In questo, il club biancoceleste troverebbe un rimpiazzo per Lucas Leiva ad un anno dalla sua scadenza.