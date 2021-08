Calciomercato Lazio, prosegue l’interesse dell’OM per Escalante: i dettagli

Si apre una nuova pista per il calciomercato in uscita della Lazio: l’Olympique Marsiglia ha puntato Gonzalo Escalante

Il calciomercato della Lazio sta entrando in una fase sempre più interessante in questi giorni. Infatti, con la situazione di Joaquin Correa che potrebbe sbloccarsi in questi giorni, anche un’altra pista in uscita potrebbe aiutare il club con i discorsi legati all’indice di liquidità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dunque, prosegue l’interesse dell’Olympique Marsiglia per Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino è finito nel mirino del club francese, desideroso di rimpiazzare il partente Kamara. Un affare che potrebbe chiudersi intorno agli 8 milioni di euro e che potrebbe sbloccare un po’ il mercato biancoceleste.