Calciomercato Lazio, rispunta Torreira per il centrocampo: i dettagli

Novità di calciomercato in casa Lazio: per il centrocampo rispunta l’uruguayano Lucas Torreira dell’Arsenal

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per regalare a Maurizio Sarri gli ultimi innesti per il suo nuovo sistema. Con la questione dell’indice di liquidità in via di risoluzione, la società biancoceleste sta cercando di piazzare i colpi Kostic e Basic, ma nel frattempo spunta un’altra soluzione per la mediana.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe rispuntato Lucas Torreira in orbita Lazio. Il centrocampista uruguayano è in uscita dall’Arsenal dopo una stagione in prestito all’Atletico Madrid. I Gunners sarebbero disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto e potrebbe rappresentare un’occasione molto interessante per i biancocelesti. La società valuterà nei prossimi giorni.