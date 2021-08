Correa Inter, l’affare procede a rilento: la situazione

L’Inter continua a seguire senza sosta Joaquin Correa: in questi giorni, l’affare sta procedendo un po’ a rilento

L’Inter vuole Joaquin Correa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha chiesto esplicitamente a Beppe Marotta l’acquisto del Tucu per affiancarlo a Lautaro Martinez e ad Edin Dzeko, altro possibile arrivo.

Tuttavia, al momento l’affare sembra procedere un po’ a rilento. La società nerazzurra non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai biancocelesti ed il presidente Lotito sta aspettando gli sviluppi della situazione. La cessione dell’attaccante argentino era già stata preventivata ad inizio estate per la questione legata all’indice di liquidità e tutte le offerte arrivate sono state prese in considerazione, anche se la richiesta rimane fissa sui 40 milioni di euro. Gira voce che a 30 milioni più bonus già si può chiudere.